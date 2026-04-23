Қаржы

Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы валюта бағамдары

Фото: freepik
2026 жылғы 23 сәуірдегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары белгілі болды.

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі мәліметіне сәйкес, ресми бағамдар: доллар – 461,37 теңге, еуро – 542,16 теңге, рубль – 6,14 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 458 ₸, сату – 465 ₸

Еуро: сатып алу – 537,1 ₸, сату – 547,1 ₸

Рубль: сатып алу – 5,99 ₸, сату – 6,30 ₸

Алматы

Доллар: сатып алу – 461,3 ₸, сату – 463,8 ₸

Еуро: сатып алу – 539,7 ₸, сату – 550 ₸

Рубль: сатып алу – 6,02 ₸, сату – 6,14 ₸

Шымкент

Доллар: сатып алу – 461,6 ₸, сату – 464 ₸

Еуро: сатып алу – 540,9 ₸, сату – 545,7 ₸

Рубль: сатып алу – 6,06 ₸, сату – 6,14 ₸

Айта кетейік, көрсетілген бағамдар материал дайындалған сәттегі деректер. Валюта құны нарықтағы жағдайға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

