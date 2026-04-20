Қоғам

Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары белгілі болды

20.04.2026 11:09
2026 жылғы 20 сәуірдегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары белгілі болды. Бұл туралы Zakon.kz хабарлады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, қазіргі таңда 1 АҚШ доллары – 469,52 теңге, 1 еуро – 553,75 теңге, ал 1 рубль – 6,15 теңге деңгейінде белгіленген.

Астана қаласы

Астанада доллардың орташа сатып алу бағасы – 466 теңге, сату бағасы – 473 теңге.

Еуроның сатып алу бағасы – 550 теңге, сату бағасы – 560 теңге.

Рубльдің сатып алу бағасы – 5,90 теңге, сату бағасы – 6,20 теңге.

Алматы қаласы

Алматыда доллар 469,7 теңгеден сатып алынып, 472 теңгеден сатылуда.

Еуроның сатып алу бағасы – 551,2 теңге, сату бағасы – 556,4 теңге.

Рубльдің сатып алу бағасы – 6,02 теңге, сату бағасы – 6,15 теңге.

Шымкент қаласы

Шымкентте доллардың орташа бағасы – 470,6 теңге (сатып алу) және 472,6 теңге (сату).

Еуро – 552 теңге (сатып алу), 556,9 теңге (сату).

Рубль – 6,09 теңге (сатып алу), 6,16 теңге (сату).

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары тек материал жарияланған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
20 сәуірдегі валюта бағамдары қалай өзгерді
16:06, Бүгін
20 сәуірдегі валюта бағамдары қалай өзгерді
Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары жарияланды
11:12, 16 сәуір 2026
Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары жарияланды
Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары
11:48, 13 сәуір 2026
Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
16:43, Бүгін
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
16:27, Бүгін
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
Новак Джокович побил многолетний рекорд Роджера Федерера
16:08, Бүгін
Новак Джокович побил многолетний рекорд Роджера Федерера
Как функционеры "Иртыша" навредили своему клубу
15:48, Бүгін
Как функционеры "Иртыша" навредили своему клубу
