Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары белгілі болды
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, қазіргі таңда 1 АҚШ доллары – 469,52 теңге, 1 еуро – 553,75 теңге, ал 1 рубль – 6,15 теңге деңгейінде белгіленген.
Астана қаласы
Астанада доллардың орташа сатып алу бағасы – 466 теңге, сату бағасы – 473 теңге.
Еуроның сатып алу бағасы – 550 теңге, сату бағасы – 560 теңге.
Рубльдің сатып алу бағасы – 5,90 теңге, сату бағасы – 6,20 теңге.
Алматы қаласы
Алматыда доллар 469,7 теңгеден сатып алынып, 472 теңгеден сатылуда.
Еуроның сатып алу бағасы – 551,2 теңге, сату бағасы – 556,4 теңге.
Рубльдің сатып алу бағасы – 6,02 теңге, сату бағасы – 6,15 теңге.
Шымкент қаласы
Шымкентте доллардың орташа бағасы – 470,6 теңге (сатып алу) және 472,6 теңге (сату).
Еуро – 552 теңге (сатып алу), 556,9 теңге (сату).
Рубль – 6,09 теңге (сатып алу), 6,16 теңге (сату).
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары тек материал жарияланған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін.