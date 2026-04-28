#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Zakon.kz 2026 жылғы 28 сәуірдегі (11:08 жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарына шолу жасады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 460,8 теңге, еуро – 541,21 теңге, рубль – 6,13 теңге.

Астана

Доллар бағамы

Долларды сатып алу – 454,2 теңге, сату – 461,2 теңге.

Еуро бағамы

Сатып алу – 530,5 теңге, сату – 540,5 теңге.

Рубль бағамы

Сатып алу – 5,80 теңге, сату – 6,10 теңге.

Алматы

Доллар бағамы

Сатып алу – 456,5 теңге, сату – 459,2 теңге.

Еуро бағамы

Сатып алу – 535 теңге, сату – 540 теңге.

Рубль бағамы

Сатып алу – 5,93 теңге, сату – 6,07 теңге.

Шымкент

Доллар бағамы

Сатып алу – 457 теңге, сату – 459,5 теңге.

Еуро бағамы

Сатып алу – 534,7 теңге, сату – 541,2 теңге.

Рубль бағамы

Сатып алу – 5,99 теңге, сату – 6,08 теңге.

Аталған валюта бағамдары материал дайындалған сәтте өзекті болып табылады. Бағалар уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: