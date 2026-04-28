Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 460,8 теңге, еуро – 541,21 теңге, рубль – 6,13 теңге.
Астана
Доллар бағамы
Долларды сатып алу – 454,2 теңге, сату – 461,2 теңге.
Еуро бағамы
Сатып алу – 530,5 теңге, сату – 540,5 теңге.
Рубль бағамы
Сатып алу – 5,80 теңге, сату – 6,10 теңге.
Алматы
Доллар бағамы
Сатып алу – 456,5 теңге, сату – 459,2 теңге.
Еуро бағамы
Сатып алу – 535 теңге, сату – 540 теңге.
Рубль бағамы
Сатып алу – 5,93 теңге, сату – 6,07 теңге.
Шымкент
Доллар бағамы
Сатып алу – 457 теңге, сату – 459,5 теңге.
Еуро бағамы
Сатып алу – 534,7 теңге, сату – 541,2 теңге.
Рубль бағамы
Сатып алу – 5,99 теңге, сату – 6,08 теңге.
Аталған валюта бағамдары материал дайындалған сәтте өзекті болып табылады. Бағалар уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.