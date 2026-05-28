Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Zakon.kz 2026 жылғы 28 мамырдағы (11:15-тегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллар бағамы – 477,48 теңге, еуро – 555,83 теңге, рубль – 6,65 теңге.
Астана
Доллар:
– сатып алу: 477,6 теңге
– сату: 485 теңге
Еуро:
– сатып алу: 555,6 теңге
– сату: 565,6 теңге
Рубль:
– сатып алу: 6,43 теңге
– сату: 6,74 теңге
Алматы
Доллар:
– сатып алу: 480,7 теңге
– сату: 484,3 теңге
Еуро:
– сатып алу: 557 теңге
– сату: 563 теңге
Рубль:
– сатып алу: 6,49 теңге
– сату: 6,64 теңге
Шымкент
Доллар:
– сатып алу: 482,2 теңге
– сату: 485,4 теңге
Еуро:
– сатып алу: 554 теңге
– сату: 560,6 теңге
Рубль:
– сатып алу: 6,47 теңге
– сату: 6,55 теңге
Айта кетейік, көрсетілген бағамдар материал жазылған сәттегі өзекті деректер болып табылады. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.
