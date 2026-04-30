Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары - 30 сәуір
Zakon.kz 2026 жылғы 30 сәуірдегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамы:
- доллар – 461,55 теңге
- еуро – 540,38 теңге
- рубль – 6,15 теңге
Астана
- Доллар: сатып алу – 458 тг, сату – 465 тг
- Еуро: сатып алу – 535,2 тг, сату – 545,2 тг
- Рубль: сатып алу – 5,89 тг, сату – 6,2 тг
Алматы
- Доллар: сатып алу – 460 тг, сату – 462,5 тг
- Еуро: сатып алу – 539,5 тг, сату – 545,1 тг
- Рубль: сатып алу – 5,97 тг, сату – 6,10 тг
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 461,2 тг, сату – 463,5 тг
- Еуро: сатып алу – 536,6 тг, сату – 542 тг
- Рубль: сатып алу – 6,02 тг, сату – 6,1 тг
Аталған бағамдар тек материал жазылған сәттегі өзекті деректер болып табылады. Валюта бағамдары уақытқа байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.
