Қаржы

Айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы: 12 мамыр

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.05.2026 11:26 Фото: pexels
2026 жылғы 12 мамырда сағат 11:11-дегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары белгілі болды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 461,26 теңге, еуро – 542,58 теңге, рубль – 6,18 теңге.

Астана

АҚШ доллары

Сатып алу – 460 теңге

Сату – 467 теңге

Еуро

Сатып алу – 539 теңге

Сату – 549 теңге

Ресей рублі

Сатып алу – 6,05 теңге

Сату – 6,35 теңге

Алматы

АҚШ доллары

Сатып алу – 462,6 теңге

Сату – 464,8 теңге

Еуро

Сатып алу – 542,6 теңге

Сату – 547,8 теңге

Ресей рублі

Сатып алу – 6,04 теңге

Сату – 6,17 теңге

Шымкент

АҚШ доллары

Сатып алу – 464,2 теңге

Сату – 466,2 теңге

Еуро

Сатып алу – 543,2 теңге

Сату – 547,4 теңге

Ресей рублі

Сатып алу – 6,10 теңге

Сату – 6,16 теңге

Айта кетейік, бұл көрсеткіштер материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Валюта бағамдары уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Тапшы мамандықтар: Қазақстанда кімдерге жұмыс табу оңай
11 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
10 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
