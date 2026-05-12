Айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы: 12 мамыр
2026 жылғы 12 мамырда сағат 11:11-дегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары белгілі болды.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 461,26 теңге, еуро – 542,58 теңге, рубль – 6,18 теңге.
Астана
АҚШ доллары
Сатып алу – 460 теңге
Сату – 467 теңге
Еуро
Сатып алу – 539 теңге
Сату – 549 теңге
Ресей рублі
Сатып алу – 6,05 теңге
Сату – 6,35 теңге
Алматы
АҚШ доллары
Сатып алу – 462,6 теңге
Сату – 464,8 теңге
Еуро
Сатып алу – 542,6 теңге
Сату – 547,8 теңге
Ресей рублі
Сатып алу – 6,04 теңге
Сату – 6,17 теңге
Шымкент
АҚШ доллары
Сатып алу – 464,2 теңге
Сату – 466,2 теңге
Еуро
Сатып алу – 543,2 теңге
Сату – 547,4 теңге
Ресей рублі
Сатып алу – 6,10 теңге
Сату – 6,16 теңге
Айта кетейік, бұл көрсеткіштер материал жарияланған сәттегі мәліметтерге негізделген. Валюта бағамдары уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.
