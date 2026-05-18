Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары (18 мамыр)
Zakon.kz 2026 жылғы 18 мамырдағы (11:10 жағдайы бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі деректеріне сәйкес, ресми бағамдар: доллар – 470,17 теңге, еуро – 547,47 теңге, рубль – 6,42 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 465 теңге, сату – 472 теңге.
Еуро: сатып алу – 540 теңге, сату – 550 теңге.
Рубль: сатып алу – 6,1 теңге, сату – 6,4 теңге.
Алматы
Доллар: сатып алу – 467,2 теңге, сату – 470 теңге.
Еуро: сатып алу – 543,7 теңге, сату – 549 теңге.
Рубль: сатып алу – 6,17 теңге, сату – 6,30 теңге.
Шымкент
Доллар: сатып алу – 467,5 теңге, сату – 470 теңге.
Еуро: сатып алу – 543 теңге, сату – 547,5 теңге.
Рубль: сатып алу – 6,24 теңге, сату – 6,30 теңге.
Айырбастау бағамдары көрсетілген уақыттағы деректерге сәйкес берілген. Нарықтағы жағдайға байланысты валюта құны өзгеріп отыруы мүмкін.
