Қаржы

Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары (18 мамыр)

Zakon.kz 2026 жылғы 18 мамырдағы (11:10 жағдайы бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі деректеріне сәйкес, ресми бағамдар: доллар – 470,17 теңге, еуро – 547,47 теңге, рубль – 6,42 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 465 теңге, сату – 472 теңге.

Еуро: сатып алу – 540 теңге, сату – 550 теңге.

Рубль: сатып алу – 6,1 теңге, сату – 6,4 теңге.

Алматы

Доллар: сатып алу – 467,2 теңге, сату – 470 теңге.

Еуро: сатып алу – 543,7 теңге, сату – 549 теңге.

Рубль: сатып алу – 6,17 теңге, сату – 6,30 теңге.

Шымкент

Доллар: сатып алу – 467,5 теңге, сату – 470 теңге.

Еуро: сатып алу – 543 теңге, сату – 547,5 теңге.

Рубль: сатып алу – 6,24 теңге, сату – 6,30 теңге.

Айырбастау бағамдары көрсетілген уақыттағы деректерге сәйкес берілген. Нарықтағы жағдайға байланысты валюта құны өзгеріп отыруы мүмкін.

