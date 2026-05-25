25 мамырдағы валюта бағамы: Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау бағамдары жарияланды
2026 жылғы 25 мамырдағы сағат 11:10-дегі мәлімет бойынша, Қазақстанның ірі қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль бағамы белгілі болды.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша:
- доллар – 470,8 теңге
- еуро – 545,99 теңге
- рубль – 6,6 теңге
Астана:
Доллар: сатып алу – 467 тг, сату – 474 тг.
Еуро: сатып алу – 542 тг, сату – 552 тг.
Рубль: сатып алу – 6,2 тг, сату – 6,5 тг.
Алматы:
Доллар: сатып алу – 471 тг, сату – 473 тг.
Еуро: сатып алу – 547 тг, сату – 552 тг.
Рубль: сатып алу – 6,34 тг, сату – 6,48 тг.
Шымкент:
Доллар: сатып алу – 472 тг, сату – 474 тг.
Еуро: сатып алу – 545,6 тг, сату – 550 тг.
Рубль: сатып алу – 6,38 тг, сату – 6,46 тг.
Айта кетейік, көрсетілген бағамдар материал жарияланған сәттегі деректерге негізделген. Валюта құны күн ішінде өзгеруі мүмкін.
