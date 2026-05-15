Қоғам

15 мамырдағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы

Фото: freepik
2026 жылғы 15 мамырдағы сағат 11:07-дегі мәлімет бойынша, Қазақстан қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль бағамдары жарияланды.

Қазақстан Ұлттық Банкі ұсынған ресми бағам бойынша:

АҚШ доллары – 474,04 теңге

Еуро – 555,01 теңге

Ресей рублі – 6,45 теңге

Астана

АҚШ доллары

Сатып алу – 468 теңге

Сату – 475 теңге

Еуро

Сатып алу – 545 теңге

Сату – 555 теңге

Ресей рублі

Сатып алу – 6,15 теңге

Сату – 6,45 теңге

Алматы

АҚШ доллары

Сатып алу – 472 теңге

Сату – 475 теңге

Еуро

Сатып алу – 550 теңге

Сату – 556 теңге

Ресей рублі

Сатып алу – 6,22 теңге

Сату – 6,36 теңге

Шымкент

АҚШ доллары

Сатып алу – 472 теңге

Сату – 475 теңге

Еуро

Сатып алу – 545 теңге

Сату – 555 теңге

Ресей рублі

Сатып алу – 6,27 теңге

Сату – 6,35 теңге

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтер. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

