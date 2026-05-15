15 мамырдағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы
Фото: freepik
2026 жылғы 15 мамырдағы сағат 11:07-дегі мәлімет бойынша, Қазақстан қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль бағамдары жарияланды.
Қазақстан Ұлттық Банкі ұсынған ресми бағам бойынша:
АҚШ доллары – 474,04 теңге
Еуро – 555,01 теңге
Ресей рублі – 6,45 теңге
Астана
АҚШ доллары
Сатып алу – 468 теңге
Сату – 475 теңге
Еуро
Сатып алу – 545 теңге
Сату – 555 теңге
Ресей рублі
Сатып алу – 6,15 теңге
Сату – 6,45 теңге
Алматы
АҚШ доллары
Сатып алу – 472 теңге
Сату – 475 теңге
Еуро
Сатып алу – 550 теңге
Сату – 556 теңге
Ресей рублі
Сатып алу – 6,22 теңге
Сату – 6,36 теңге
Шымкент
АҚШ доллары
Сатып алу – 472 теңге
Сату – 475 теңге
Еуро
Сатып алу – 545 теңге
Сату – 555 теңге
Ресей рублі
Сатып алу – 6,27 теңге
Сату – 6,35 теңге
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтер. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript