26 мамырдағы сауда қорытындысы: доллар бағамы шамамен 5 теңгеге қымбаттады
2026 жылғы 26 мамырда KASE (Қазақстан қор биржасы) алаңында сағат 15:30-дағы шетел валюталары бойынша күндізгі сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 477,48 теңге болып, 4,84 теңгеге өсті.
Ресей рублі 6,65 теңгеге дейін көтерілді (+0,04).
Қытай юанінің бағамы 70,06 теңге болды (+1).
Айырбастау пункттерінде доллар 475,6–478,5 теңге, еуро 552,2–558 теңге, рубль 6,36–6,49 теңге аралығында сатылып/сатып алынды.
Әлемдік мұнай нарығында да өсім байқалды. Brent crude oil фьючерстері 2,1% өсіп, барреліне 98,12 доллар болды. Ал WTI crude oil мұнайы 91,79 доллар деңгейінде саудаланды.
Қазақстан Ұлттық банкі таңертең доллар бағамын 472,48 теңге, еуроны 550,06 теңге, рубльді 6,59 теңге деңгейінде белгілеген болатын.
