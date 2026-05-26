#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
472.48
550.06
6.59
Қаржы

26 мамырдағы сауда қорытындысы: доллар бағамы шамамен 5 теңгеге қымбаттады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.05.2026 15:50 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 26 мамырда KASE (Қазақстан қор биржасы) алаңында сағат 15:30-дағы шетел валюталары бойынша күндізгі сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 477,48 теңге болып, 4,84 теңгеге өсті.

Ресей рублі 6,65 теңгеге дейін көтерілді (+0,04).

Қытай юанінің бағамы 70,06 теңге болды (+1).

Айырбастау пункттерінде доллар 475,6–478,5 теңге, еуро 552,2–558 теңге, рубль 6,36–6,49 теңге аралығында сатылып/сатып алынды.

Әлемдік мұнай нарығында да өсім байқалды. Brent crude oil фьючерстері 2,1% өсіп, барреліне 98,12 доллар болды. Ал WTI crude oil мұнайы 91,79 доллар деңгейінде саудаланды.

Қазақстан Ұлттық банкі таңертең доллар бағамын 472,48 теңге, еуроны 550,06 теңге, рубльді 6,59 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
16:08, 26 мамыр 2025
26 мамырдағы сауда кезінде доллар бағамы қалай өзгерді
Разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, курс валют, обмен валюты, курс валюты, доллары, евро
15:46, 05 мамыр 2026
5 мамырдағы сауда-саттық қорытындысы: доллар бағамы тағы өсті
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:53, 22 мамыр 2026
22 мамырдағы сауда-саттықта доллар бағамы тағы төмендеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хамзат Чимаев
15:30, Бүгін
"Он сломлен": бразильский нокаутёр Коста сделал вывод после поражения Хамзата Чимаева
Суд отказал прокуратуре во взыскании 1,54 миллиона долларов с футбольного клуба &quot;Тобыл&quot;
15:10, Бүгін
Суд отказал прокуратуре во взыскании 1,54 миллиона долларов с футбольного клуба "Тобыл"
Елена Рыбакина
14:45, Бүгін
Рыбакина претендует на звание первой ракетки мира: три сценария, как обойти Соболенко
Жибек Куламбаева
14:28, Бүгін
Жибек Куламбаева потерпела поражение в первом круге турнира ITF
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: