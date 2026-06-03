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Қаржы

3 маусымдағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

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Zakon.kz 2026 жылғы 3 маусымдағы сағат 11:13-тегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллар бағамы – 493,15 теңге, еуро – 574,17 теңге, рубль – 6,77 теңге.

Астана қаласы

  • Доллар: сатып алу – 487 теңге, сату – 494 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 565 теңге, сату – 575 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 6,3 теңге, сату – 6,6 теңге.

Алматы қаласы

  • Доллар: сатып алу – 489 теңге, сату – 491,5 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 568 теңге, сату – 573,1 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 6,50 теңге, сату – 6,65 теңге.

Шымкент қаласы

  • Доллар: сатып алу – 489,2 теңге, сату – 491,4 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 567 теңге, сату – 573,2 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 6,52 теңге, сату – 6,60 теңге.

Айта кетейік, валюта бағамдары материал дайындалған уақыттағы мәліметтерге негізделген. Бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.

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