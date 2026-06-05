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5 маусымдағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

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Zakon.kz 2026 жылғы 5 маусымдағы сағат 11:13-тегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллар бағамы – 485,34 теңге, еуро – 564,45 теңге, рубль – 6,53 теңге.

Астана қаласы

  • Доллар: сатып алу – 483 теңге, сату – 490 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 562 теңге, сату – 572 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 6,3 теңге, сату – 6,6 теңге.

Алматы қаласы

  • Доллар: сатып алу – 486 теңге, сату – 488 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 563,2 теңге, сату – 568,5 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 6,39 теңге, сату – 6,53 теңге.

Шымкент қаласы

  • Доллар: сатып алу – 486,2 теңге, сату – 488,6 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 562,6 теңге, сату – 568,7 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 6,43 теңге, сату – 6,51 теңге.

Айта кетейік, валюта бағамдары материал дайындалған уақыттағы мәліметтерге негізделген. Бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.

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