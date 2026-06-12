12 маусымдағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 12 маусымдағы сағат 11:13-тегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллар бағамы – 487,76 теңге, еуро – 562,39 теңге, рубль – 6,75 теңге.
Астана қаласы
- Доллар: сатып алу – 485 теңге, сату – 492 теңге.
- Еуро: сатып алу – 562 теңге, сату – 572 теңге.
- Рубль: сатып алу – 6,5 теңге, сату – 6,8 теңге.
Алматы қаласы
- Доллар: сатып алу – 488,1 теңге, сату – 486,9 теңге.
- Еуро: сатып алу – 563,7 теңге, сату – 568,6 теңге.
- Рубль: сатып алу – 6,53 теңге, сату – 6,65 теңге.
Шымкент қаласы
- Доллар: сатып алу – 489 теңге, сату – 491 теңге.
- Еуро: сатып алу – 563,4 теңге, сату – 567,5 теңге.
- Рубль: сатып алу – 6,58 теңге, сату – 6,65 теңге.
Айта кетейік, валюта бағамдары материал дайындалған уақыттағы мәліметтерге негізделген. Бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.
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