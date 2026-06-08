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Қаржы

8 маусымдағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, табло обменника, табло обменников, табло с курсом валют, табло с курсами валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 11:23 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 8 маусымдағы сағат 11:13-тегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллар бағамы – 487,44 теңге, еуро – 567,38 теңге, рубль – 6,62 теңге.

Астана қаласы

  • Доллар: сатып алу – 483 теңге, сату – 490 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 558 теңге, сату – 568 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 6,3 теңге, сату – 6,6 теңге.

Алматы қаласы

  • Доллар: сатып алу – 484,3 теңге, сату – 486,9 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 558,8 теңге, сату – 564,5 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 6,39 теңге, сату – 6,52 теңге.

Шымкент қаласы

  • Доллар: сатып алу – 484,6 теңге, сату – 486,7 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 558,7 теңге, сату – 565,3 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,48 теңге.

Айта кетейік, валюта бағамдары материал дайындалған уақыттағы мәліметтерге негізделген. Бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.

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