8 маусымдағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 8 маусымдағы сағат 11:13-тегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллар бағамы – 487,44 теңге, еуро – 567,38 теңге, рубль – 6,62 теңге.
Астана қаласы
- Доллар: сатып алу – 483 теңге, сату – 490 теңге.
- Еуро: сатып алу – 558 теңге, сату – 568 теңге.
- Рубль: сатып алу – 6,3 теңге, сату – 6,6 теңге.
Алматы қаласы
- Доллар: сатып алу – 484,3 теңге, сату – 486,9 теңге.
- Еуро: сатып алу – 558,8 теңге, сату – 564,5 теңге.
- Рубль: сатып алу – 6,39 теңге, сату – 6,52 теңге.
Шымкент қаласы
- Доллар: сатып алу – 484,6 теңге, сату – 486,7 теңге.
- Еуро: сатып алу – 558,7 теңге, сату – 565,3 теңге.
- Рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,48 теңге.
Айта кетейік, валюта бағамдары материал дайындалған уақыттағы мәліметтерге негізделген. Бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.
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