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Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамдары - 17 маусым

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.06.2026 11:17 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz редакциясы 2026 жылғы 17 маусымдағы сағат 11:15-тегі Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 487,17 теңге, еуро – 565,65 теңге, рубль – 6,72 теңге.

Астана

Доллар бағамы:

Сатып алу – 486 теңге

Сату – 493 теңге

Еуро бағамы:

Сатып алу – 563 теңге

Сату – 573 теңге

Рубль бағамы:

Сатып алу – 6,4 теңге

Сату – 6,7 теңге

Алматы

Доллар бағамы:

Сатып алу – 488,8 теңге

Сату – 490 теңге

Еуро бағамы:

Сатып алу – 566,1 теңге

Сату – 571,1 теңге

Рубль бағамы:

Сатып алу – 6,49 теңге

Сату – 6,60 теңге

Шымкент

Доллар бағамы:

Сатып алу – 489 теңге

Сату – 491 теңге

Еуро бағамы:

Сатып алу – 565 теңге

Сату – 570 теңге

Рубль бағамы:

Сатып алу – 6,5 теңге

Сату – 6,6 теңге

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтке ғана өзекті. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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