Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамдары - 17 маусым
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz редакциясы 2026 жылғы 17 маусымдағы сағат 11:15-тегі Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 487,17 теңге, еуро – 565,65 теңге, рубль – 6,72 теңге.
Астана
Доллар бағамы:
Сатып алу – 486 теңге
Сату – 493 теңге
Еуро бағамы:
Сатып алу – 563 теңге
Сату – 573 теңге
Рубль бағамы:
Сатып алу – 6,4 теңге
Сату – 6,7 теңге
Алматы
Доллар бағамы:
Сатып алу – 488,8 теңге
Сату – 490 теңге
Еуро бағамы:
Сатып алу – 566,1 теңге
Сату – 571,1 теңге
Рубль бағамы:
Сатып алу – 6,49 теңге
Сату – 6,60 теңге
Шымкент
Доллар бағамы:
Сатып алу – 489 теңге
Сату – 491 теңге
Еуро бағамы:
Сатып алу – 565 теңге
Сату – 570 теңге
Рубль бағамы:
Сатып алу – 6,5 теңге
Сату – 6,6 теңге
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтке ғана өзекті. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
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