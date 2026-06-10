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Қаржы

Астана мен Алматыдағы 10 маусымдағы валюта бағамдары

Разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, курс валют, обмен валюты, курс валюты, доллары, евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.06.2026 11:40 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 10 маусымдағы сағат 11:13-тегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллар бағамы – 490,21 теңге, еуро – 566,93 теңге, рубль – 6,81 теңге.

Астана қаласы

  • Доллар: сатып алу – 485 теңге, сату – 492 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 562 теңге, сату – 572 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 6,5 теңге, сату – 6,8 теңге.

Алматы қаласы

  • Доллар: сатып алу – 488 теңге, сату – 490,1 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 563,1 теңге, сату – 569,4 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,7 теңге.

Шымкент қаласы

  • Доллар: сатып алу – 488,2 теңге, сату – 490,2 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 563,5 теңге, сату – 568,7 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 6,60 теңге, сату – 6,67 теңге.

Айта кетейік, валюта бағамдары материал дайындалған уақыттағы мәліметтерге негізделген. Бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.

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