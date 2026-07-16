16 шілдедегі сауда қорытындысы: доллар бағамы өсті
Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 472,34 теңгені құрап, 1,81 теңгеге өсті.
Ресей рублінің бағамы 6,06 теңгеге дейін көтерілді (+0,03).
Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 69,81 теңгені құрап, 0,70 теңгеге қымбаттады.
Айырбастау пункттерінде:
- АҚШ доллары – 471–473,2 теңге;
- еуро – 539,8–545,3 теңге;
- Ресей рублі – 5,70–5,85 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда.
Сонымен қатар, 16 шілдедегі саудада әлемдік мұнай бағасы төмендеді.
Brent маркалы мұнайдың қыркүйек айындағы фьючерстері 0,28%-ға арзандап, бір баррелі 84,95 АҚШ долларын құрады. Ал West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнайдың фьючерстері 0,19%-ға төмендеп, 79,45 АҚШ долларына жетті.
Еске салайық, таңертең Қазақстан Ұлттық банкі АҚШ долларының бағамын – 469,71 теңге, еуроны – 536,17 теңге, Ресей рублін – 6,01 теңге деңгейінде белгілеген болатын.
Бұған дейін 16 шілде күннің бірінші жартысындағы айырбастау пункттеріндегі шетел валюталарының бағамы жарияланған еді.