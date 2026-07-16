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Қаржы

16 шілдедегі сауда қорытындысы: доллар бағамы өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.07.2026 16:08 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 16 шілдеде сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 472,34 теңгені құрап, 1,81 теңгеге өсті.

Ресей рублінің бағамы 6,06 теңгеге дейін көтерілді (+0,03).

Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 69,81 теңгені құрап, 0,70 теңгеге қымбаттады.

Айырбастау пункттерінде:

  • АҚШ доллары – 471–473,2 теңге;
  • еуро – 539,8–545,3 теңге;
  • Ресей рублі – 5,70–5,85 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда.

Сонымен қатар, 16 шілдедегі саудада әлемдік мұнай бағасы төмендеді.

Brent маркалы мұнайдың қыркүйек айындағы фьючерстері 0,28%-ға арзандап, бір баррелі 84,95 АҚШ долларын құрады. Ал West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнайдың фьючерстері 0,19%-ға төмендеп, 79,45 АҚШ долларына жетті.

Еске салайық, таңертең Қазақстан Ұлттық банкі АҚШ долларының бағамын – 469,71 теңге, еуроны – 536,17 теңге, Ресей рублін – 6,01 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Бұған дейін 16 шілде күннің бірінші жартысындағы айырбастау пункттеріндегі шетел валюталарының бағамы жарияланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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