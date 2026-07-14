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Қаржы

Доллар бағамы 14 шілдедегі сауда қорытындысы бойынша күрт төмендеді

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.07.2026 16:11 Фото: pexels
2026 жылғы 14 шілдеде сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 468,88 теңгені құрап, бірден 7,45 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 6,10 теңгеге дейін төмендеді (-0,08).

Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 69,07 теңгені құрап, 1,33 теңгеге арзандады.

Айырбастау пункттерінде:

  • доллар 471,8–474,6 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр;
  • еуро 540,8–546,3 теңге аралығында;
  • Ресей рублі 5,81–5,96 теңге аралығында саудалануда.

Сонымен қатар, 14 шілдедегі сауда барысында әлемдік мұнай бағасы өсті.

Brent маркалы мұнай фьючерстерінің бағасы 2,78%-ға өсіп, барреліне 85,64 АҚШ долларына жетті.

Ал WTI маркалы мұнайдың 2026 жылғы шілдедегі жеткізіліміне арналған фьючерстер 8,25%-ға қымбаттап, барреліне 80,42 АҚШ долларын құрады.

Еске салайық, бүгін таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 477,11 теңге, еуроны 545,58 теңге, ал Ресей рублін 6,2 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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