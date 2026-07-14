Доллар бағамы 14 шілдедегі сауда қорытындысы бойынша күрт төмендеді
Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 468,88 теңгені құрап, бірден 7,45 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы 6,10 теңгеге дейін төмендеді (-0,08).
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 69,07 теңгені құрап, 1,33 теңгеге арзандады.
Айырбастау пункттерінде:
- доллар 471,8–474,6 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр;
- еуро 540,8–546,3 теңге аралығында;
- Ресей рублі 5,81–5,96 теңге аралығында саудалануда.
Сонымен қатар, 14 шілдедегі сауда барысында әлемдік мұнай бағасы өсті.
Brent маркалы мұнай фьючерстерінің бағасы 2,78%-ға өсіп, барреліне 85,64 АҚШ долларына жетті.
Ал WTI маркалы мұнайдың 2026 жылғы шілдедегі жеткізіліміне арналған фьючерстер 8,25%-ға қымбаттап, барреліне 80,42 АҚШ долларын құрады.
Еске салайық, бүгін таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 477,11 теңге, еуроны 545,58 теңге, ал Ресей рублін 6,2 теңге деңгейінде белгілеген болатын.