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Қаржы

9 шілдедегі сауда қорытындысы: доллар бағамы тағы төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.07.2026 16:04 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 9 шілдеде Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 467,41 теңгені құрап, алдыңғы көрсеткішпен салыстырғанда 0,86 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 6,13 теңгеге дейін көтерілді (+0,02 теңге).

Қытай юанінің бағамы 68,73 теңгені құрап, 0,23 теңгеге төмендеді.

Айырбастау пункттерінде АҚШ доллары 468–470,1 теңгеден, еуро 534–540,2 теңгеден, ал Ресей рублі 5,79–5,92 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда.

Сонымен қатар 9 шілдедегі сауда барысында әлемдік мұнай бағасы төмендеді.

ICE Futures электрондық сауда алаңында Brent маркалы мұнайдың қыркүйек айындағы фьючерстерінің құны 1,23%-ға төмендеп, барреліне 77,06 АҚШ долларын құрады.

Ал NYMEX электрондық сауда алаңында WTI маркалы мұнайдың тамыз айындағы фьючерстері 1,20%-ға арзандап, барреліне 72,64 АҚШ долларына дейін түсті.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстан Ұлттық банкі 9 шілдеге арналған ресми бағамды жариялаған болатын. Оған сәйкес, АҚШ доллары 467,98 теңге, еуро 533,87 теңге, Ресей рублі 6,11 теңге болып белгіленді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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