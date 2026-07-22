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Қаржы

Ұлттық банк 2000, 5000 және 10 000 теңгелік банкноталарға қатысты маңызды ескерту жасады

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 14:17 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 22 шілдеде Қазақстан Ұлттық банкінде "Сақ стилі" сериясындағы 2000, 5000 және 10 000 теңгелік банкноталарға қатысты маңызды ескерту жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, ҚР Ұлттық Банкі мен екінші деңгейлі банктер 2026 жылғы бірінші жартыжылдықта 259 400 теңгенің 57 жалған ақша белгісін (49 банкнота және 8 монета) анықтады. Бұл 2025 жылғы осы кезеңмен салыстырғанда, 68,4%-ға аз (96 жалған ақша белгісі).

"Көбіне номиналы 2 000 теңгелік банкноталар қолдан жасалған – 22 дана, анықталған жалған ақшалардың жалпы санының – 38,6%-ы. Одан кейінгі орында номиналы 10 000 теңгелік банкнота тұр – 16 дана (28,1%), 5 000 теңгелік банкнотада – 11 дана (19,3%), қалған 14% – монеталар".ҚР Ұлттық банкі баспасөз қызметі

Осыған байланысты, Ұлттық Банкі әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде ұлттық валютаның сыртқы белгілеріне ұқсайтын және "ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!", "НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ" деген бөгде жазулары бар баспа өнімдерін сатып алуға болатыны туралы жарнамалар да бар екенін ескертеді.

"Қолма-қол ақшаны пайдаланған кезде банкнотадағы жазуларға айрықша назар аударып, олардың түпнұсқалығын мұқият тексеріп алған жөн".ҚР Ұлттық банкі баспасөз қызметі

Бұл ретте, ведомство номиналы 5000 және 10 000 теңгелік жалған банкноттарды түпнұсқалардан қалай ажыратуға болатынын көрсетті.

Ұлттық банк 2000, 5000 және 10 000 теңгелік банкноталарға қатысты маңызды ескерту жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 14:17

Сурет: nationalbank.kz

Атап өтілгендей, майда жазулар өте бұлдыр болады және үлкейтіп қарағанда оқып тануға келмейді.

Ұлттық банк 2000, 5000 және 10 000 теңгелік банкноталарға қатысты маңызды ескерту жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 14:17

Сурет: nationalbank.kz

Сондай-ақ, жалған банкнотада сутамғы белгісі болмайды.

Ұлттық банк 2000, 5000 және 10 000 теңгелік банкноталарға қатысты маңызды ескерту жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 14:17

Сурет: nationalbank.kz

Сонымен қатар, патч элементінің көлемі жоқ және жай бояумен басып шығарылады. Ал одан сәулелердің жан-жаққа таралуы секілді голографиялық эффектіні де, номинал бейнесінің ою-өрнекке ауысу құбылысын да байқай алмайсыз.

Ұлттық банк 2000, 5000 және 10 000 теңгелік банкноталарға қатысты маңызды ескерту жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 14:17

Сурет: nationalbank.kz

Қорғаныш жіптің динамикалық және түс ауыстыратын әсері жоқ, жарыққа тосып қарағанда біртұтас емес екеніне көз жеткізуге болады.

Ұлттық банк 2000, 5000 және 10 000 теңгелік банкноталарға қатысты маңызды ескерту жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 14:17

Сурет: nationalbank.kz

Ведомство шынайы банкноталарды көзбен шолып қарағанда және қолмен ұстап көргенде оңай анықтауға болатын бірқатар қорғаныш белгісі бар екенін атап өтті. Олармен сілтемеге өту арқылы танысуға болады.

"Күдік туғызатын, соның ішінде сыртқы белгілері шынайы ақшаға ұқсайтын банкноталар қолға түскен жағдайда дереу құқық қорғау органдарына хабарласқан жөн". ҚР Ұлттық банкі баспасөз қызметі

Бұған дейін Ұлттық Банк тағы бір жаңа монетаны сатылымға шығарғанын жазғанбыз.

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