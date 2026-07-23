Доллар бағамы сауда-саттықта төмендеуін жалғастырды
Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 465,74 теңгені құрап, 1,87 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы 5,95 теңгеге дейін көтерілді.
Қытай юанінің орташа сараланған бағамы 68,74 теңгені құрап, 0,23 теңгеге арзандады.
Еліміздегі ақша айырбастау орындарында доллар 468-470 теңгеден, еуро 532,8-538,1 теңгеден, ал рубль 5,62-5,77 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
Сонымен қатар 23 шілдедегі сауда барысында әлемдік мұнай бағасы өсті.
Қыркүйек айындағы WTI маркалы мұнай фьючерстерінің бағасы 3,67%-ға өсіп, барреліне 90,02 долларға жетті. Бұл көрсеткіш 11 маусымнан бері алғаш рет 90 долларлық межеден асты.
Ал Brent маркалы мұнайдың қыркүйектегі фьючерстері 4,63%-ға қымбаттап, барреліне 98,43 долларды құрады.
Еске салайық, таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 467,65 теңге, еуроны – 533,26 теңге, ал рубльді 5,96 теңге деңгейінде белгілеген болатын.