29 шілдедегі сауда-саттықта доллар мен рубль бағамы қалай өзгерді
Сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 0,18 теңгеге көтеріліп, 477,17 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы аздап төмендеп, 6,01 теңге болды (-0,08).
Күндізгі сауда-саттықта Қытай юанінің бағамы 69,82 теңгені құрады (-0,32).
Ақша айырбастау орындарында доллар 475,6-477,8 теңгеден, еуро 538,7-543,8 теңгеден, рубль 5,65-5,79 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
29 шілдедегі сауда-саттықта мұнайдың әлемдік бағасы көтеріліп жатыр.
Brent маркалы мұнай фьючерстерінің бағасы 3,2%-ға қымбаттап, барреліне 86,79 долларға жетті.
Америкалық West Texas Intermediate (WTI) мұнайы 3,3%-ға қымбаттап, барреліне 81,91 доллар болды.
Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 476,75 теңге, еуроны 541,59 теңге, рубльді 6,06 теңге деп белгіледі.
Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында 29 шілде күнінің бірінші жартысында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын мына жерден көруге болады.