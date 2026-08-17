Қазақстанда доллар бағамы бірден 2,5 теңгеге төмендеді
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 2,58 теңгеге төмендеп, 461,39 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы 0,09 теңгеге арзандап, 5,40 теңге деңгейінде тұрақтады.
Қытай юанінің бағамы күндізгі сауда-саттықта 0,35 теңгеге төмендеп, 68,53 теңгені құрады.
Айырбастау пункттерінде доллар 462,18-464,15 теңгеден, еуро 532,22-537,38 теңгеден, рубль 5,17-5,33 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
Әлемдік нарықта мұнайдың негізгі маркалары қымбаттап келеді.
17 тамыздағы күндізгі сауда-саттық дерегіне сәйкес, Brent маркалы мұнайдың бағасы 1,17%-ға өсіп, барреліне 89,72 долларды құрады. Осылайша Brent өткен аптада нығайтқан позициясын сақтап отыр.
WTI маркалы мұнай 1,25%-ға қымбаттап, барреліне 81,89 доллардан саудаланып жатыр.
Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 474,63 теңге, еуроны 544,5 теңге, рубльді 5,92 теңге деңгейінде белгіледі.
Қазақстанның айырбастау пункттерінде 17 тамызда күннің бірінші жартысында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын осы жерден көруге болады.