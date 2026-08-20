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Қаржы

Доллар бағамы күрт төмендеп, шамамен 4 теңгеге арзандады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2026 16:03 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 20 тамызда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 3,82 теңгеге төмендеп, 458,23 теңгені құрады.

Ресей рублінің бағамы 0,07 теңгеге өсіп, 5,47 теңгеге жетті.

Қытай юанінің бағамы күндізгі сауда-саттықта 0,24 теңгеге төмендеп, 68,26 теңгені құрады.

Ақша айырбастау орындарында доллар 462,29-464,31 теңгеден, еуро 532,98-538,04 теңгеден, рубль 5,26-5,41 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.

Халықаралық сауда-саттықта мұнайдың негізгі маркалары қымбаттауын жалғастырды.

2026 жылғы 20 тамыздағы күндізгі сауда-саттық мәліметі бойынша, Brent маркалы мұнайдың бағасы 2,47%-ға өсіп, барреліне 93,88 долларды құрады. WTI маркалы мұнай 2,61%-ға қымбаттап, барреліне 85,93 доллардан саудаланып жатыр.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 462,22 теңге, еуроны 536,5 теңге, рубльді 5,43 теңге деңгейінде белгіледі.

20 тамызда күннің алғашқы жартысында Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын осы жерден көруге болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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