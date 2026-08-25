25 тамызда Астана, Алматы және Шымкентте доллар қаншадан сатылып жатыр
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллардың бағамы – 457,99 теңге, еуро – 534,15 теңге, рубль – 5,47 теңге.
Астана
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 455 теңге, сату бағамы – 462 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 526 теңге, сату бағамы – 536 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,1 теңге, сату бағамы – 5,4 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 458,1 теңге, сату бағамы – 460,2 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 529,5 теңге, сату бағамы – 535 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,26 теңге, сату бағамы – 5,40 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 458,3 теңге, сату бағамы – 460,4 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 532,8 теңге, сату бағамы – 537,4 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,27 теңге, сату бағамы – 5,35 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген сәтте өзекті. Шетел валюталарының құны уақыт өте өзгеруі мүмкін.