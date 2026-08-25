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Қаржы

25 тамызда Астана, Алматы және Шымкентте доллар қаншадан сатылып жатыр

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 11:24 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 25 тамызда күннің бірінші жартысында Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында белгіленген доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллардың бағамы – 457,99 теңге, еуро – 534,15 теңге, рубль – 5,47 теңге.

Астана

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 455 теңге, сату бағамы – 462 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 526 теңге, сату бағамы – 536 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,1 теңге, сату бағамы – 5,4 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 458,1 теңге, сату бағамы – 460,2 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 529,5 теңге, сату бағамы – 535 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,26 теңге, сату бағамы – 5,40 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 458,3 теңге, сату бағамы – 460,4 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 532,8 теңге, сату бағамы – 537,4 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,27 теңге, сату бағамы – 5,35 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген сәтте өзекті. Шетел валюталарының құны уақыт өте өзгеруі мүмкін.

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