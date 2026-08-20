20 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz 2026 жылғы 20 тамызда күннің алғашқы жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында белгіленген доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 462,22 теңге, еуро – 536,5 теңге, рубль – 5,43 теңге.
Астанадағы ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамы
- Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 458,18 теңге, сату бағамы – 465,16 теңге.
- Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 532,08 теңге, сату бағамы – 542,08 теңге.
- Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,30 теңге, сату бағамы – 5,60 теңге.
Алматыдағы ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамы
- Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 460 теңге, сату бағамы – 462 теңге.
- Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 535 теңге, сату бағамы – 541 теңге.
- Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,3 теңге, сату бағамы – 5,45 теңге.
Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамы
- Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 459 теңге, сату бағамы – 461 теңге.
- Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 535 теңге, сату бағамы – 540 теңге.
- Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,3 теңге, сату бағамы – 5,4 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.
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