Қазақстанда доллар бағамы өсуін жалғастырды
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы тағы 0,66 теңгеге қымбаттап, 458,87 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы да өсті. Бір рубль 5,45 теңгеге (+0,03) жетті.
Қытай юанінің орташа сараланған бағамы 68,25 теңге (+0,04) болды.
Айырбастау пункттерінде валюталардың сатып алу және сату бағамы:
- доллар – 458,5-460,6 теңге;
- еуро – 533-538,5 теңге;
- рубль – 5,22-5,36 теңге.
26 тамызда халықаралық нарықта мұнайдың негізгі маркаларының бағасы жаңалықтар мен нарықтағы түзетулер аясында орта есеппен 2-3%-ға төмендеді.
Brent маркалы мұнайдың бағасы барреліне шамамен 86,71-86,80 долларды құрады. Сауда барысында оның құны 85,32-86,05 долларға дейін төмендеген. Ал WTI мұнайы барреліне 79,97-80,87 доллар шамасында саудаланды.
Айта кетейік, бүгін таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 458,48 теңге, еуроны 534,68 теңге, рубльді 5,43 теңге деңгейінде белгіледі.