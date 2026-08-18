Қазақстанда доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
Сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 1,14 теңгеге төмендеп, 460,13 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы 0,02 теңгеге көтеріліп, 5,43 теңгеге жетті.
Қытай юанінің бағамы күндізгі сауда-саттықта 0,37 теңгеге арзандап, 68,16 теңгені құрады.
Ақша айырбастау орындарында доллар 460,54-462,85 теңгеден, еуро 530,61-535,80 теңгеден, рубль 5,16-5,30 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
Әлемдік нарықта мұнайдың негізгі маркаларының бағасы көтерілуін жалғастырды.
2026 жылғы 18 тамыздағы күндізгі сауда-саттық кезінде Brent маркалы мұнайдың баррелі 0,7%-ға қымбаттап, 91,49 долларды құрады. WTI маркалы мұнай бағасы 1%-ға өсіп, барреліне 85,25 доллардан саудаланып жатыр.
Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 461,39 теңге, еуроны 534,75 теңге, рубльді 5,45 теңге деңгейінде белгіледі.
18 тамызда күннің бірінші жартысында Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында шетел валюталары қандай бағаммен сатып алынып, сатылғанын осы материалдан білуге болады.