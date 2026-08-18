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Қаржы

Қазақстанда доллар бағамы төмендеуін жалғастырды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 16:04 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 18 тамызда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 1,14 теңгеге төмендеп, 460,13 теңгені құрады.

Ресей рублінің бағамы 0,02 теңгеге көтеріліп, 5,43 теңгеге жетті.

Қытай юанінің бағамы күндізгі сауда-саттықта 0,37 теңгеге арзандап, 68,16 теңгені құрады.

Ақша айырбастау орындарында доллар 460,54-462,85 теңгеден, еуро 530,61-535,80 теңгеден, рубль 5,16-5,30 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.

Әлемдік нарықта мұнайдың негізгі маркаларының бағасы көтерілуін жалғастырды.

2026 жылғы 18 тамыздағы күндізгі сауда-саттық кезінде Brent маркалы мұнайдың баррелі 0,7%-ға қымбаттап, 91,49 долларды құрады. WTI маркалы мұнай бағасы 1%-ға өсіп, барреліне 85,25 доллардан саудаланып жатыр.

Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 461,39 теңге, еуроны 534,75 теңге, рубльді 5,45 теңге деңгейінде белгіледі.

18 тамызда күннің бірінші жартысында Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында шетел валюталары қандай бағаммен сатып алынып, сатылғанын осы материалдан білуге болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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