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Қаржы

9 қыркүйектегі сауда қорытындысында доллар қымбаттады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2026 16:01 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 9 қыркүйекте сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 2,5 теңгеге өсіп, 456,89 теңгені құрады.

Ресей рублінің бағамы 0,07 теңгеге қымбаттап, 5,35 теңгеге жетті.

Күндізгі саудада Қытай юанінің бағамы 0,58 теңгеге көтеріліп, 68,30 теңгені құрады.

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алу және сату бағамы – 454,3-456,4 теңге, еуро – 529,2-533,7 теңге, рубль – 5,14-5,26 теңге аралығында қалыптасты.

9 қыркүйекте әлемдік биржаларда мұнай бағасы да өсіп жатыр. Brent маркалы мұнайдың бағасы 24 шілдеден бері алғаш рет барреліне 100 доллардан асты.

Сауда барысында фьючерстердің құны 100,19 долларға дейін көтерілді. Бұл – кейінгі алты аптадан астам уақыттағы ең жоғары көрсеткіш.

Америкалық WTI маркалы мұнай 1,6%-ға қымбаттап, барреліне 94,52 доллар болды.

Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 454,46 теңге, еуроны 527,72 теңге, рубльді 5,25 теңге деңгейінде белгіледі.

Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында 9 қыркүйектің бірінші жартысында шетел валюталары қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын мына жерден білуге болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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