7 қыркүйектегі сауда қорытындысында доллар бағамы төмендеді
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 454,31 теңгені құрап, 2,04 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы 5,26 теңге болды (-0,0043 теңге).
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 68,68 теңгені құрады (-0,6 теңге).
Айырбастау пункттерінде доллар 454-456 теңгеден, еуро 527-531,2 теңгеден, ал рубль 5,10-5,23 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
7 қыркүйекте әлемдік биржаларда мұнай бағасы төмендеді.
ICE Futures электрондық саудасында Brent маркалы мұнайдың қараша айына арналған фьючерстері 0,07%-ға арзандап, барреліне 96,21 доллар болды.
NYMEX электрондық саудасында WTI маркалы мұнайдың қазан айына арналған фьючерстері 0,49%-ға төмендеп, барреліне 91,03 долларды құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 456,56 теңге, еуроны 530,52 теңге, рубльді 5,28 теңге деңгейінде белгіледі.
7 қыркүйектің бірінші жартысында Қазақстан қазақстандық айырбастау пункттерінде шетел валюталары қандай бағамен сатылып, сатып алынғанын осы жерден көруге болады.