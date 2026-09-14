14 қыркүйектегі сауда қорытындысы: доллар бағамы төмендеді
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 3,17 теңгеге төмендеп, 447,80 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы 0,01 теңгеге арзандап, 5,32 теңгеге түсті.
Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 0,32 теңгеге төмендеп, 66,91 теңгені құрады.
Айырбастау пункттерінде доллар 442,8-448,8 теңгеден, еуро 516-521,5 теңгеден, ал рубль 5,08-5,20 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
14 қыркүйекте әлемдік биржаларда мұнай бағасы қымбаттап жатыр.
Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 2,56 долларға қымбаттап, 107,17 долларды құрады.
Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнай бағасы 2,49 долларға өсіп, барреліне 102,54 долларға жетті.
Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 450,91 теңге, еуроны 522,69 теңге, ал рубльді 5,33 теңге деңгейінде белгіледі.