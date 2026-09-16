16 қыркүйектегі саудада доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы тағы 2,8 теңгеге төмендеп, 444,88 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы 5,29 теңгеге дейін төмендеді (-0,01 теңге).
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 66,41 теңгені құрады (-0,37 теңге).
Ақша айырбастау орындарында доллар 444,4-446,4 теңгеден, еуро 515,7-518 теңгеден, рубль 5,02-5,15 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
16 қыркүйекте әлемдік биржаларда мұнай бағасы да төмендеп жатыр.
ICE Futures электрондық саудасында Brent маркалы мұнайдың қараша айына арналған фьючерстері 0,83%-ға арзандап, барреліне 107,85 доллар болды.
NYMEX электрондық саудасында WTI маркалы мұнайдың қазан айына арналған фьючерстері 1,45%-ға төмендеп, барреліне 104,30 долларды құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 447,88 теңге, еуроны 516,58 теңге, рубльді 5,29 теңге деңгейінде белгіледі.
Қазақстанның ақша айырбастау орындарында 16 қыркүйектің бірінші жартысында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын мына жерден көруге болады.