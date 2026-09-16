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Қаржы

16 қыркүйектегі саудада доллар бағамы төмендеуін жалғастырды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 15:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 16 қыркүйек сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы тағы 2,8 теңгеге төмендеп, 444,88 теңгені құрады.

Ресей рублінің бағамы 5,29 теңгеге дейін төмендеді (-0,01 теңге).

Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 66,41 теңгені құрады (-0,37 теңге).

Ақша айырбастау орындарында доллар 444,4-446,4 теңгеден, еуро 515,7-518 теңгеден, рубль 5,02-5,15 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.

16 қыркүйекте әлемдік биржаларда мұнай бағасы да төмендеп жатыр.

ICE Futures электрондық саудасында Brent маркалы мұнайдың қараша айына арналған фьючерстері 0,83%-ға арзандап, барреліне 107,85 доллар болды.

NYMEX электрондық саудасында WTI маркалы мұнайдың қазан айына арналған фьючерстері 1,45%-ға төмендеп, барреліне 104,30 долларды құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 447,88 теңге, еуроны 516,58 теңге, рубльді 5,29 теңге деңгейінде белгіледі.

Қазақстанның ақша айырбастау орындарында 16 қыркүйектің бірінші жартысында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын мына жерден көруге болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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