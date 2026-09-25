25 қыркүйектегі саудада доллар мен рубль бағамы өсті
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 441,88 теңгені құрап, 0,02 теңгеге өсті.
Ресей рублінің бағамы 0,08 теңгеге өсіп, 5,27 теңгеге жетті.
Қытайдағы мереке күніне байланысты юань бойынша сауда өткізілген жоқ.
Айырбастау пункттерінде долларды 442 теңгеден сатып алып, 444,2 теңгеден сатып жатыр. Еуроны сатып алу және сату бағамдары – тиісінше 502,3 және 507,6 теңге, рубльдікі – 4,99 және 5,11 теңге.
25 қыркүйекте әлемдік биржаларда мұнай бағасы төмендеп жатыр. Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 1,17 долларға арзандап, 105,4 доллар болды.
Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 1,74 долларға арзандап, 92,87 долларды құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 441,89 теңге, еуроны 502,56 теңге, рубльді 5,19 теңге деп белгіледі.
25 қыркүйектің алғашқы жартысында Қазақстандағы айырбастау пункттерінде шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын осы жерден көруге болады.