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Қаржы

25 қыркүйектегі саудада доллар мен рубль бағамы өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 16:01 Фото: freepik
2026 жылғы 25 қыркүйекте сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 441,88 теңгені құрап, 0,02 теңгеге өсті.

Ресей рублінің бағамы 0,08 теңгеге өсіп, 5,27 теңгеге жетті.

Қытайдағы мереке күніне байланысты юань бойынша сауда өткізілген жоқ.

Айырбастау пункттерінде долларды 442 теңгеден сатып алып, 444,2 теңгеден сатып жатыр. Еуроны сатып алу және сату бағамдары – тиісінше 502,3 және 507,6 теңге, рубльдікі – 4,99 және 5,11 теңге.

25 қыркүйекте әлемдік биржаларда мұнай бағасы төмендеп жатыр. Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 1,17 долларға арзандап, 105,4 доллар болды.

Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 1,74 долларға арзандап, 92,87 долларды құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 441,89 теңге, еуроны 502,56 теңге, рубльді 5,19 теңге деп белгіледі.

25 қыркүйектің алғашқы жартысында Қазақстандағы айырбастау пункттерінде шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын осы жерден көруге болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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