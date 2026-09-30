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Қаржы

30 қыркүйектегі саудада доллар бағамы өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2026 15:46 Фото: freepik
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 30 қыркүйекте сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 1,59 теңгеге көтеріліп, 440,86 теңгені құрады.

Ресей рублінің бағамы 5,23 теңгеге дейін өсті (+0,02).

Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 65,81 теңгені құрады (+0,35).

Ақша айырбастау пункттерінде долларды сатып алу және сату бағамы 437,8–440 теңге, еуро – 498,5–503 теңге, рубль – 4,96–5,08 теңге аралығында.

30 қыркүйекте әлемдік биржаларда мұнай бағасы да өсіп жатыр.

Лондондағы ICE (InterContinental Exchange Futures) биржасында Brent маркалы мұнайдың бағасы 0,63 долларға көтеріліп, барреліне 103,22 доллар болды.

Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 0,29 долларға қымбаттап, 89,67 долларға жетті.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 439,37 теңге, еуроны 498,6 теңге, рубльді 5,22 теңге деп белгіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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