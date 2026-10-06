6 қазандағы саудада доллар мен рубль арзандады
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 1,71 теңгеге төмендеп, 453,65 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы 0,12 теңгеге төмендеп, 5,26 теңге болды.
Қытайдағы мереке күндеріне байланысты юань бойынша сауда жүргізілген жоқ.
Ақша айырбастау пункттерінде долларды сатып алу бағамы – 451,6 теңге, сату бағамы – 453,9 теңге. Еуроны сатып алу – 507,1 теңге, сату – 511,8 теңге, ал рубльді сатып алу – 5,10 теңге, сату – 5,23 теңге.
6 қазанда әлемдік биржаларда мұнай бағасы өсіп жатыр.
Лондонның ICE (InterContinental Exchange Futures) биржасында Brent маркалы мұнайдың бағасы 0,45 долларға көтеріліп, барреліне 100,77 долларды құрады.
Нью-Йорктің NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 0,33 долларға қымбаттап, 89,76 долларға жетті.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 454,98 теңге, еуроны 509,53 теңге, рубльді 5,37 теңге деп белгіледі.
Қазақстандағы ақша айырбастау пункттерінде 6 қазанның бірінші жартысында шетел валюталары қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын осы жерден көруге болады.