28 қыркүйектегі саудада доллар мен рубль арзандады
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 0,23 теңгеге төмендеп, 441,77 теңге болды. Ресей рублінің бағамы 0,04 теңгеге арзандап, 5,22 теңгені құрады. Қытай юані 0,10 теңгеге қымбаттап, 65,96 теңгеге жетті.
Айырбастау пункттерінде долларды сатып алу және сату бағамы тиісінше 439,5 және 441,6 теңге, еуроныкі – 500,4 және 505,2 теңге, рубльдікі – 4,97 және 5,08 теңге болды.
28 қыркүйекте әлемдік биржаларда мұнай бағасы өсіп жатыр. Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнай 3,16 долларға қымбаттап, барреліне 107,48 доллар болды. Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнай бағасы 1,96 долларға өсіп, барреліне 94,37 долларға жетті.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 441,88 теңге, еуроны 503,61 теңге, рубльді 5,24 теңге деп белгіледі.
Қазақстандағы айырбастау пункттерінде 28 қыркүйектің бірінші жартысында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын осы жерден көруге болады.