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Қаржы

22 қазандағы сауда: рубль қымбаттап, доллар арзандады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2026 15:48 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 22 қазанда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы тағы 0,36 теңгеге төмендеп, 447,94 теңге болды.

Ал Ресей рублі 0,04 теңгеге қымбаттап, 5,50 теңгеге жетті.

Қытай юанінің бағамы 0,10 теңгеге төмендеп, 67,15 теңгені құрады.

Ақша айырбастау орындарында валютаны сатып алу және сату бағамдары мынадай:

  • Долларды сатып алу – 447,5 теңге, сату – 450 теңге.
  • Еуроны сатып алу – 503,3 теңге, сату – 507,6 теңге.
  • Рубльді сатып алу – 5,31 теңге, сату – 5,43 теңге.

22 қазанда әлемдік биржаларда мұнай бағасы өсіп жатыр.

Желтоқсанда жеткізілетін Brent маркалы мұнай фьючерсінің бағасы 1,87%-ға өсіп, барреліне 112,08 долларға жетті.

Қарашада жеткізілетін WTI маркалы мұнай фьючерсінің бағасы 1,39%-ға көтеріліп, барреліне 99,92 доллар болды.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 448,61 теңге, еуроны 503,83 теңге, рубльді 5,48 теңге деңгейінде белгіледі.

Қазақстандағы ақша айырбастау орындарының 22 қазанның бірінші жартысында шетел валютасын қандай бағамен сатып алып, сатқанын осы жерден көруге болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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