22 қазандағы сауда: рубль қымбаттап, доллар арзандады
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы тағы 0,36 теңгеге төмендеп, 447,94 теңге болды.
Ал Ресей рублі 0,04 теңгеге қымбаттап, 5,50 теңгеге жетті.
Қытай юанінің бағамы 0,10 теңгеге төмендеп, 67,15 теңгені құрады.
Ақша айырбастау орындарында валютаны сатып алу және сату бағамдары мынадай:
- Долларды сатып алу – 447,5 теңге, сату – 450 теңге.
- Еуроны сатып алу – 503,3 теңге, сату – 507,6 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,31 теңге, сату – 5,43 теңге.
22 қазанда әлемдік биржаларда мұнай бағасы өсіп жатыр.
Желтоқсанда жеткізілетін Brent маркалы мұнай фьючерсінің бағасы 1,87%-ға өсіп, барреліне 112,08 долларға жетті.
Қарашада жеткізілетін WTI маркалы мұнай фьючерсінің бағасы 1,39%-ға көтеріліп, барреліне 99,92 доллар болды.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 448,61 теңге, еуроны 503,83 теңге, рубльді 5,48 теңге деңгейінде белгіледі.
Қазақстандағы ақша айырбастау орындарының 22 қазанның бірінші жартысында шетел валютасын қандай бағамен сатып алып, сатқанын осы жерден көруге болады.