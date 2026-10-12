12 қазандағы сауда қорытындысы: доллар тағы арзандады
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 2,65 теңгеге төмендеп, 451,31 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы 0,02 теңгеге өсіп, 5,37 теңгеге жетті.
Қытай юанінің бағамы 0,19 теңгеге төмендеп, 67,56 теңге болды.
Ақша айырбастау орындарында валюталарды сатып алу және сату бағамдары мынадай:
- Доллар — 449,8 / 451,8 теңге;
- Еуро — 504 / 508,6 теңге;
- Рубль — 5,15 / 5,26 теңге.
12 қазанда әлемдік биржаларда мұнай бағасы да төмендеп жатыр.
Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,65 долларға арзандап, 104,1 долларды құрады.
Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың бағасы 1,02 долларға төмендеп, барреліне 90,83 доллар болды.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 453,93 теңге, еуроны 508,72 теңге, рубльді 5,35 теңге деңгейінде белгіледі.
12 қазанның бірінші жартысында Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында шетел валюталары қандай бағаммен сатып алынып, сатылғанын осы жерден көруге болады.