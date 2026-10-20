20 қазандағы сауда қорытындысы: доллар бағамы төмендеді
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 1,79 теңгеге төмендеп, 450,69 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы 5,45 теңге деңгейінде өзгеріссіз қалды.
Қытай юанінің бағамы 0,16 теңгеге төмендеп, 67,51 теңге болды.
Ақша айырбастау орындарындағы сатып алу және сату бағамдары:
- - Доллар: сатып алу – 450,7 теңге, сату – 452,5 теңге.
- - Еуро: сатып алу – 504,5 теңге, сату – 508,8 теңге.
- - Рубль: сатып алу – 5,24 теңге, сату – 5,35 теңге.
20 қазанда әлемдік биржаларда мұнай бағасы өсіп жатыр.
Лондонның ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,53 долларға қымбаттап, 110,08 долларға жетті.
Нью-Йорктің NYMEX биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 0,45 долларға қымбаттап, 104,11 доллар болды.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 452,59 теңге, еуроны 507,67 теңге, рубльді 5,48 теңге деңгейінде белгіледі.
20 қазанның бірінші жартысында Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында шетел валютасы қандай бағаммен сатып алынып, сатылғанын осы жерден білуге болады.