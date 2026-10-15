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15 қазанда Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 11:22 Фото: pexels
Zakon.kz 2026 жылғы 15 қазанның бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің бағамына шолу жасады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметінше, доллар бағамы – 450,62 теңге, еуро – 504,2 теңге, рубль – 5,36 теңге.

Астана

Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағам:

- Долларды сатып алу – 450 теңге, сату – 457 теңге.

- Еуроны сатып алу – 502 теңге, сату – 512 теңге.

- Рубльді сатып алу – 5,22 теңге, сату – 5,42 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағам:

- Долларды сатып алу – 452,6 теңге, сату – 454,8 теңге.

- Еуроны сатып алу – 504,9 теңге, сату – 510,4 теңге.

- Рубльді сатып алу – 5,22 теңге, сату – 5,33 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағам:

- Долларды сатып алу – 453,2 теңге, сату – 455,5 теңге.

- Еуроны сатып алу – 504,9 теңге, сату – 510,9 теңге.

- Рубльді сатып алу – 5,23 теңге, сату – 5,29 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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