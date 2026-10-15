15 қазанда Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметінше, доллар бағамы – 450,62 теңге, еуро – 504,2 теңге, рубль – 5,36 теңге.
Астана
Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағам:
- Долларды сатып алу – 450 теңге, сату – 457 теңге.
- Еуроны сатып алу – 502 теңге, сату – 512 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,22 теңге, сату – 5,42 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағам:
- Долларды сатып алу – 452,6 теңге, сату – 454,8 теңге.
- Еуроны сатып алу – 504,9 теңге, сату – 510,4 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,22 теңге, сату – 5,33 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау орындарындағы орташа бағам:
- Долларды сатып алу – 453,2 теңге, сату – 455,5 теңге.
- Еуроны сатып алу – 504,9 теңге, сату – 510,9 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,23 теңге, сату – 5,29 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.