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23 қазанда Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 11:25 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында 2026 жылғы 23 қазанның бірінші жартысында қалыптасқан доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы – 447,94 теңге, еуро – 502,32 теңге, рубль – 5,52 теңге.

Астана

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 447 теңге, сату бағамы – 454 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 503 теңге, сату бағамы – 513 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,35 теңге, сату бағамы – 5,55 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 448,6 теңге, сату бағамы – 450,7 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 503,8 теңге, сату бағамы – 508 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,35 теңге, сату бағамы – 5,48 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 449,3 теңге, сату бағамы – 450,7 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 503,3 теңге, сату бағамы – 507,4 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,31 теңге, сату бағамы – 5,38 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақыт өте өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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