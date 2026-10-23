23 қазанда Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, доллар бағамы – 447,94 теңге, еуро – 502,32 теңге, рубль – 5,52 теңге.
Астана
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 447 теңге, сату бағамы – 454 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 503 теңге, сату бағамы – 513 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,35 теңге, сату бағамы – 5,55 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 448,6 теңге, сату бағамы – 450,7 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 503,8 теңге, сату бағамы – 508 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,35 теңге, сату бағамы – 5,48 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 449,3 теңге, сату бағамы – 450,7 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 503,3 теңге, сату бағамы – 507,4 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,31 теңге, сату бағамы – 5,38 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақыт өте өзгеруі мүмкін.