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Қаржы

19 қазанда Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай

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Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында 2026 жылғы 19 қазанның бірінші жартысында белгіленген доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 452,12 теңге, еуро – 508,95 теңге, рубль – 5,41 теңге.

Астана

Ақша айырбастау орындарындағы доллардың орташа сатып алу бағамы – 449 теңге, сату бағамы – 456 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 501 теңге, сату бағамы – 511 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,25 теңге, сату бағамы – 5,45 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау орындарындағы доллардың орташа сатып алу бағамы – 451,7 теңге, сату бағамы – 453,8 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 505,8 теңге, сату бағамы – 510,1 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,24 теңге, сату бағамы – 5,35 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау орындарындағы доллардың орташа сатып алу бағамы – 452,7 теңге, сату бағамы – 453,8 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 506,8 теңге, сату бағамы – 510,8 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,26 теңге, сату бағамы – 5,31 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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