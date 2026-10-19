19 қазанда Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай
ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 452,12 теңге, еуро – 508,95 теңге, рубль – 5,41 теңге.
Астана
Ақша айырбастау орындарындағы доллардың орташа сатып алу бағамы – 449 теңге, сату бағамы – 456 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 501 теңге, сату бағамы – 511 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,25 теңге, сату бағамы – 5,45 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау орындарындағы доллардың орташа сатып алу бағамы – 451,7 теңге, сату бағамы – 453,8 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 505,8 теңге, сату бағамы – 510,1 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,24 теңге, сату бағамы – 5,35 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау орындарындағы доллардың орташа сатып алу бағамы – 452,7 теңге, сату бағамы – 453,8 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 506,8 теңге, сату бағамы – 510,8 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 5,26 теңге, сату бағамы – 5,31 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.