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6 қазанда Астана мен Алматыдағы валюта бағамы қандай

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 11:56 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 6 қазанның бірінші жартысында Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау пункттерінде белгіленген доллар, еуро және рубль бағамдарына шолу жасады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша бір доллар – 454,98 теңге, бір еуро – 509,53 теңге, бір рубль – 5,37 теңге.

Астана

Ақша айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:

- Долларды сатып алу – 451 теңге, сату – 458 теңге.

- Еуроны сатып алу – 503 теңге, сату – 513 теңге.

- Рубльді сатып алу – 5,1 теңге, сату – 5,3 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:

- Долларды сатып алу – 455 теңге, сату – 457,3 теңге.

- Еуроны сатып алу – 509,1 теңге, сату – 513,9 теңге.

- Рубльді сатып алу – 5,12 теңге, сату – 5,25 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:

- Долларды сатып алу – 454,8 теңге, сату – 457,1 теңге.

- Еуроны сатып алу – 508,5 теңге, сату – 514,3 теңге.

- Рубльді сатып алу – 5,13 теңге, сату – 5,20 теңге.

Көрсетілген бағамдар материал дайындалған уақытқа қатысты берілген. Күн ішінде шетел валюталарының бағамы өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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