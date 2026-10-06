6 қазанда Астана мен Алматыдағы валюта бағамы қандай
ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша бір доллар – 454,98 теңге, бір еуро – 509,53 теңге, бір рубль – 5,37 теңге.
Астана
Ақша айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:
- Долларды сатып алу – 451 теңге, сату – 458 теңге.
- Еуроны сатып алу – 503 теңге, сату – 513 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,1 теңге, сату – 5,3 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:
- Долларды сатып алу – 455 теңге, сату – 457,3 теңге.
- Еуроны сатып алу – 509,1 теңге, сату – 513,9 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,12 теңге, сату – 5,25 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:
- Долларды сатып алу – 454,8 теңге, сату – 457,1 теңге.
- Еуроны сатып алу – 508,5 теңге, сату – 514,3 теңге.
- Рубльді сатып алу – 5,13 теңге, сату – 5,20 теңге.
Көрсетілген бағамдар материал дайындалған уақытқа қатысты берілген. Күн ішінде шетел валюталарының бағамы өзгеруі мүмкін.