Қазақстанда доллар бағамы тағы төмендеді
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 451,87 теңгені құрады. Бұл алдыңғы көрсеткіштен 0,85 теңгеге төмен.
Ресей рублінің бағамы 0,03 теңгеге арзандап, 5,52 теңге болды.
Ал күндізгі сауда-саттықта Қытай юанінің бағамы 67,85 теңгені құрады. Бұл 0,028 теңгеге жоғары.
Айырбастау пункттерінде доллар 450,7-452,6 теңгеден, еуро 505,1-509,5 теңгеден, рубль 5,25-5,37 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
5 қарашада әлемдік биржаларда мұнай бағасы да төмендеді.
Атап айтқанда, Лондондағы ICE (InterContinental Exchange Futures) биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,39 долларға арзандап, 94,23 доллар болды.
Нью-Йорктағы NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 0,80 долларға арзандап, 87,32 долларды құрады.
Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллар бағамын 452,91 теңге, еуроны 509,43 теңге, рубльді 5,53 теңге деңгейінде белгіледі.
5 қараша күні күннің бірінші жартысында Қазақстанның айырбастау пункттерінде шетел валюталарының қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын мына жерден көруге болады.