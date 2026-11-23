23 қарашадағы биржа саудасында валюта бағамдары қалай өзгерді
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 0,2 теңгеге төмендеп, 455,12 теңге болды.
Ресей рублінің бағамы 0,02 теңгеге төмендеп, 5,54 теңгені құрады.
Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 0,31 теңгеге өсіп, 68,40 теңгеге жетті.
Айырбастау пункттерінде долларды 451,5 теңгеден сатып алып, 454 теңгеден сатады. Еуроны сатып алу бағамы – 497,5 теңге, сату бағамы – 501,9 теңге. Рубльді 5,24 теңгеден сатып алып, 5,36 теңгеден сатады.
23 қарашада әлемдік биржаларда мұнай бағасы да өсіп жатыр.
Лондондағы ICE (InterContinental Exchange Futures) биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,29 долларға қымбаттап, 92,86 долларға жетті.
Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 0,32 долларға қымбаттап, 83,73 доллар болды.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 455 теңге, еуроны 498,77 теңге, рубльді 5,56 теңге деп белгіледі.
Қазақстандағы айырбастау пункттері 23 қарашада түске дейін шетел валюталарын қандай бағаммен сатып алып, сатқанын осы жерден көруге болады.