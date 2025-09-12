Астана әуежайында қауіпсіздікке бағытталған оқу-жаттығу басталды
Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайының баспасөз қызметі 2025 жылдың 12 қыркүйегінде жолаушыларға маңызды ақпаратпен жүгінді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Хабарламада бүгін Астана әуежайында ұшу қауіпсіздігін өртке қарсы және апаттық-құтқару қамтамасыз ету қызметінің жоспарлы оқу-жаттығулары өтіп жатқаны айтылған.
"Барлық іс-қимылдар шынайы жағдайға барынша жақындатылып, ықтимал төтенше жағдайларға сәйкес жағдайларда жүргізілуде. Жолаушылардан сабыр сақтауды сұраймыз – бұл қауіпсіздікті арттыруға және кез келген жағдайға персоналдың дайын болуын қамтамасыз етуге бағытталған оқу процесі", – делінген Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайының хабарламасында.
Айта кетейік, бұған дейін Астана әуежайының жолаушыларына әуежайдың ұшу-қону жолағы уақытша жөндеуге жабылатыны ескертілген еді.
