Қоғам

Астана әуежайында қауіпсіздікке бағытталған оқу-жаттығу басталды

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2025 12:21 Фото: Zakon.kz
Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайының баспасөз қызметі 2025 жылдың 12 қыркүйегінде жолаушыларға маңызды ақпаратпен жүгінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Хабарламада бүгін Астана әуежайында ұшу қауіпсіздігін өртке қарсы және апаттық-құтқару қамтамасыз ету қызметінің жоспарлы оқу-жаттығулары өтіп жатқаны айтылған.

"Барлық іс-қимылдар шынайы жағдайға барынша жақындатылып, ықтимал төтенше жағдайларға сәйкес жағдайларда жүргізілуде. Жолаушылардан сабыр сақтауды сұраймыз – бұл қауіпсіздікті арттыруға және кез келген жағдайға персоналдың дайын болуын қамтамасыз етуге бағытталған оқу процесі", – делінген Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайының хабарламасында.

Айта кетейік, бұған дейін Астана әуежайының жолаушыларына әуежайдың ұшу-қону жолағы уақытша жөндеуге жабылатыны ескертілген еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
1 қыркүйектен бастап жабылады: Астана әуежайының жолаушыларына маңызды хабарлама
11:45, 28 тамыз 2025
1 қыркүйектен бастап жабылады: Астана әуежайының жолаушыларына маңызды хабарлама
Астана әуежайы қазақстандықтарға үндеу жасады
10:20, 16 маусым 2025
Астана әуежайы қазақстандықтарға үндеу жасады
Астана әуежайын дамытуға 500 миллиард теңгеден астам инвестиция салынады: ақша не үшін жұмсалады
11:18, 16 мамыр 2025
Астана әуежайын дамытуға 500 миллиард теңгеден астам инвестиция салынады: ақша не үшін жұмсалады
