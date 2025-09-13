#Қазақстан
#Халық заңгері
Қоғам

Маңғыстаудағы жол апаты: Денсаулық сақтау министрлігі тірі қалғандардың жағдай туралы мәлімдеме жасады

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.09.2025 16:27 Фото: Zakon.kz
Дәрігерлер Маңғыстау облысында жол апатынан зардап шеккен екі әйелдің жағдайын тұрақтандырып, кейін Астанадағы Ұлттық шұғыл медицина орталығының клиникасына жеткізеді. Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 13 қыркүйекте ҚР Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметінше, Маңғыстау облысындағы Бекет-ата – Шопан-ата автожолында автомобиль апатынан зардап шеккен екі әйел бір күн бұрын санитариялық авиация бортымен Жаңаөзеннен Маңғыстау облыстық көпбейінді ауруханасына жеткізілді.

"Ауыр жағдайдағы екі пациентті одан әрі емдеу бойынша бүгін Денсаулық сақтау министрлігінің Республикалық орталықтары мамандарының қатысуымен телемедициналық консультациялар өткізілді. Алдағы күндері оларды Астанадағы Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығының клиникасына жатқызу ұсынылды",- делінген ақпаратта. 

Белгілі болғандай, олардың бірі - полижарақат диагнозы қойылған, екі өкпесі де көгерген, бұл десатурация кезеңдерін тудырады және тасымалдауды қиындатуы мүмкін. Басқа пациенттің жағдайы салыстырмалы түрде тұрақты, енді алаңдаушылық туғызбайды.

Апаттан зардап шеккен үшінші адам Жаңаөзен қаласының ауруханасында қалды, оның жағдайы тұрақты.

Бұған дейін Маңғыстау облысында жол апатынан 10 адам қаза тапқанын жазғанбыз. Оқиға салдарынан сегіз адам оқиға орнында, тағы екі адам ауруханаға барар жолда көз жұмды. Жүргізуші мен екі жолаушы түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілді. Кейіннен белгілі болғандай, 10 адам Бекет Ата мешітіне зияратқа бара жатқан.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
