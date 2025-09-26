#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
541.68
636.26
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
541.68
636.26
6.48
Қоғам

Алматыда екі күн түнгі уақытта Омаров көшесінің бірқатар бөлігі жабылады

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 16:50 Фото: Zakon.kz
Алматыда "Көктөбе" аялдамасы маңындағы Омаров көшесінің учаскелерінде автокөлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі.

Бұл шаралар айналым алаңының құрылысы аясында газ құбырын қайта жүргізу жұмыстарына байланысты жүзеге асырылады.

  • 27 қыркүйек күні сағат 21:00-ден 28 қыркүйек сағат 07:00-ге дейін қозғалыс Омаров көшесі, 7 мекенжайындағы мешіттен жоғары бөлікте жабылады.
  • 28 қыркүйек күні сағат 21:00-ден 29 қыркүйек сағат 07:00-ге дейін қозғалыс Омаров көшесі, 77 мекенжайының бойында тоқтатылады.

Жөндеу жүргізілетін учаскеде ескерту белгілері, мердігер ұйым басшысының байланыс деректері көрсетілген тақтайшалар орнатылады. Маршрутыңызды алдын ала жоспарлауды сұраймыз.

Естеріңізге сала кетейік, көлік қозғалысын шектеуге қатысты барлық ақпарат @AlmatyJoly Telegram-арнасында, аудан әкімдіктерінің әлеуметтік желілерінде, сондай-ақ, 2GIS пен "Яндекс карталар" сервистерінде жарияланады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Almaty Marathon: 28 қыркүйекте Алматыда жолдардың бір бөлігі жабылады
12:48, 24 қыркүйек 2025
Almaty Marathon: 28 қыркүйекте Алматыда жолдардың бір бөлігі жабылады
Алматыда Ұлықбек көшесінің бір бөлігі уақытша жөндеуге жабылады
14:38, 31 шілде 2025
Алматыда Ұлықбек көшесінің бір бөлігі уақытша жөндеуге жабылады
Алматыда Жұбанов көшесінің бір бөлігі уақытша жөндеуге жабылады
15:49, 30 шілде 2025
Алматыда Жұбанов көшесінің бір бөлігі уақытша жөндеуге жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: