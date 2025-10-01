Қазахстандықтарды қазанда қандай ауа райы күтіп тұр
"Қазгидромет" РМК мәліметінше, бірінші онкүндіктің ортасына қарай Орта Азия мен Жерорта теңізінің шығыс жағалауынан жылы ауа массалары келіп, температура көтеріледі:
- батыста түнде +7…+12°С, күндіз +17…+25°С;
- солтүстік пен шығыста түнде +2…+8°С, күндіз +10…+18°С;
- орталықта түнде +2…+7°С, күндіз +15…+23°С;
- оңтүстік пен оңтүстік-шығыста түнде +5…+12°С, күндіз +20…+28°С.
Онкүндіктің соңында елдің солтүстік-батысында температура аздап төмендейді. Ал оңтүстікте және шығыста суық толқыны екінші онкүндіктің басында күтіледі.
Екінші онкүндікте елдің басым бөлігінде қайтадан жылынып, күндіз +13…+18°С, оңтүстікте +22…+27°С болады.
Үшінші онкүндікте ауа райы қайта суытып, кей күндері түнде -1…-6°С, ал солтүстік, орталық және шығыста -7…-12°С дейін төмендейді, күндіз 0…+8°С шамасында. Оңтүстікте түнде -1…-6°С-тан +3…+8°С-қа дейін, күндіз +5…+13°С-тан +13…+20°С аралығында құбылады.
Осылайша, қазан айы салқын күндермен басталып, бірінші және екінші онкүндіктің ортасында жылынып, ай соңында қайтадан қыс ызғарын сездіреді.
Ай бойы тұрақсыз ауа райы күтіледі: тұман, көктайғақ, екпінді жел, ал айдың екінші жартысында елдің солтүстік бөлігінде жаяу бұрқасын болуы мүмкін.
Бұған дейін хабарланғандай, 1 қазанда Қазақстанның төрт өңірінде -3°С дейін үсік күтіледі.