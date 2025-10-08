Синоптиктер Астана, Алматы және Шымкентке арналған үш күндік ауа райы болжамын жариялады
"Қазгидромет" РМК 2025 жылғы 9, 10 және 11 қазан күндеріне арналған еліміздің үш ірі қаласы бойынша жаңартылған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, ең жылы күндер Шымкент тұрғындарын күтіп тұр. Алматыда ауа райы сәл салқын болса, Астанада түнде -3°С-қа дейін аяз болады.
Астана:
- 9 қазан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысады, жылдамдығы 2–7 м/с. Түнде -1...-3°С, күндіз +12...+14°С.
- 10 қазан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан 3–8 м/с. Түнде 0...-2°С, күндіз +10...+12°С.
- 11 қазан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан және оңтүстік-шығыстан 7–12 м/с. Түнде 0...+2°С, күндіз +8...+10°С.
Алматы:
- 9 қазан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Түнде +2...+4°С, күндіз +15...+17°С.
- 10 қазан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Түнде +3...+5°С, күндіз +16...+18°С.
- 11 қазан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Түнде +3...+5°С, күндіз +18...+20°С.
Шымкент:
- 9–10 қазан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан 8–13 м/с. Түнде +8...+10°С, күндіз +22...+24°С.
- 11 қазан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан оңтүстік-батысқа ауысады, жылдамдығы 8–13 м/с. Түнде +10...+12°С, күндіз +24...+26°С.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстанның екі өңірінде жаңбыр мен қар жаууы мүмкін екенін ескерткен болатын.
